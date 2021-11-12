В Кремле прокомментировали ситуацию, при которой однопартийцы кандидата в канцлеры Германии не поддержали Фридриха Мерца в голосовании.

Поражение немецкого политика Фридриха Мерца в Бундестаге не образумит русофобов, находящихся у власти в Европейском союзе. Соответствующее заявление от 6 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля полагает, что провал претендующего на пост канцлера ФРГ при голосовании в местном правительстве никоим образом не изменит позицию антироссийских политических деятелей в регионе. Таким образом в Москве отреагировали на вопрос о том, считает ли руководство страны после неудачи Мерца знак в том, что антироссийские политики больше не смогут заручиться поддержкой даже собственных однопартийцев, что в дальнейшем заставит западных лидеров сменить их русофобскую риторику.

Не видим, не считаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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