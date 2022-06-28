Данилко рассказал о конфликте с Эрнстом

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о конфликте с продюсером Константином Эрнстом.
В интервью YouTube-каналу "А поговорить?" Данилко заявил, что приходил к Эрнсту с просьбой отправить его на музыкальный конкурс "Евровидение" от России. Однако артист получил отказ. Он также отметил, что Эрнст позавидовал тому, что Данилко занял второе место на конкурсе, выступив от Украины с песней Dancing Lasha Tumbai.
Я ему говорю, что такая у меня песня, меня от Украины никогда не пустят, потому что я позор. И говорю, что от России хочу. А он отвечает: "Ты знаешь, нет. Это не подойдет".
Андрей Данилко, артист
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Видео: YouTube / А поговорить?
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