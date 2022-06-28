Данилко рассказал о конфликте с Эрнстом

По словам артиста, он получил отказ в просьбе выступать на "Евровидении" от России.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о конфликте с продюсером Константином Эрнстом.

В интервью YouTube-каналу "А поговорить?" Данилко заявил, что приходил к Эрнсту с просьбой отправить его на музыкальный конкурс "Евровидение" от России. Однако артист получил отказ. Он также отметил, что Эрнст позавидовал тому, что Данилко занял второе место на конкурсе, выступив от Украины с песней Dancing Lasha Tumbai.

Я ему говорю, что такая у меня песня, меня от Украины никогда не пустят, потому что я позор. И говорю, что от России хочу. А он отвечает: "Ты знаешь, нет. Это не подойдет". Андрей Данилко, артист

Ранее мы сообщали, что Ирину Аллегрову выгнали со сцены на концерте в Рыбинске.

Видео: YouTube / А поговорить?