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Ирину Аллегрову выгнали со сцены на концерте в Рыбинске

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Зрители не дали певице исполнить новые композиции.

Народная артистка России Ирина Аллегрова со скандалом покинула сцену на концерте в Рыбинске. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Во время своего выступления 70-летняя певица хотела представить публике свои новые композиции. Зрители попросили в ответ исполнить знаковые композиции из ее репертуара. После отказа Аллегровой в зале стали выкрикивать "Уходи".

Видео скандала опубликовала поэтесса Лариса Рубальская, добавив подпись: "Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи".

Ранее Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России.

Видео: TikTok / @dyusha.igrushkin

Теги: ирина аллегрова, концерт, рыбинск, скандал
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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