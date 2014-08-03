Ирину Аллегрову выгнали со сцены на концерте в Рыбинске

Зрители не дали певице исполнить новые композиции.

Народная артистка России Ирина Аллегрова со скандалом покинула сцену на концерте в Рыбинске. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Во время своего выступления 70-летняя певица хотела представить публике свои новые композиции. Зрители попросили в ответ исполнить знаковые композиции из ее репертуара. После отказа Аллегровой в зале стали выкрикивать "Уходи".

Видео скандала опубликовала поэтесса Лариса Рубальская, добавив подпись: "Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи".

Ранее Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России.

Видео: TikTok / @dyusha.igrushkin