Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России

Он считает, что певица обязательно вернется в страну.

Народный артист России Александр Розенбаум высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

После начала спецоперации на Украине Пугачева уехала в Израиль. Розенбаум отметил, что певица обязательно вернется в Россию из-за своей преданности стране. Он также заявил, что не будет ее осуждать.

Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей - да никогда в жизни. Александр Розенбаум, певец

Ранее мы сообщали, что выбежавшая на сцену фанатка повалила МакSим на колени на концерте в Екатеринбурге.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак