Розенбаум высказался об отъезде Пугачевой из России

Народный артист России Александр Розенбаум высказался об отъезде певицы Аллы Пугачевой из России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".
После начала спецоперации на Украине Пугачева уехала в Израиль. Розенбаум отметил, что певица обязательно вернется в Россию из-за своей преданности стране. Он также заявил, что не будет ее осуждать.
Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей - да никогда в жизни.
Александр Розенбаум, певец
Ранее мы сообщали, что выбежавшая на сцену фанатка повалила МакSим на колени на концерте в Екатеринбурге.
Видео: YouTube / Осторожно: Собчак
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