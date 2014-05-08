Выбежавшая на сцену фанатка повалила МакSим на колени на концерте в Екатеринбурге

Позже охрана передала поклонницу артистки в полицию.

На российскую певицу Макsим во время концерта в Екатеринбурге напала местная фанатка. Инцидент произошел во время выступления артистки на "Ночи музыки". Девушка успела исполнить три первых композиции, а во время трека "Мой рай" на сцене оказалась местная жительница. Ей удалось подбежать к звезде, но сразу же за нарушительницей спокойствия побежал охранник. Поклонница успела схватить Макsим за руку и потащить за собой. В результате певица упала, но после смогла подняться.

На кадре видно, что Макsим очень испугалась происходящего. Девушка замерла на несколько секунд, а также прекратила петь. Спустя некоторое время она собралась с силами и допела песню до конца. На опубликованном в социальных сетях ролике также видно, что после нападения фанатки певица осматривала свою руку.

Известно, что женщину-нарушительницу вывели за пределы площадки, а после передали правоохранительным органам.

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Фото и видео: соцсети