Футболисты "Спартака" спели песню "Знаешь ли ты" в автобусе

Красно-белые стали обладателями Кубка России.

Футболисты московского "Спартака" спели песню "Знаешь ли ты" российской исполнительницы Макsим в автобусе после победы в Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Во время исполнения песни капитан "Спартака" Георгий Джикия позвонил певице по видеосвязи, после чего команда спела композицию. Ранее футболисты вместе с болельщиками исполнении ее на церемонии награждения в Лужниках.

Напомним, "Спартак" обыграл в финале Кубка России московское "Динамо" со счетом 2:1. Это первый трофей команды с 2017 года.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче за Суперкубок России.

Фото: spartak.com