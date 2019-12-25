В Петербурге пройдут трёхдневные теннисные соревнования.

В Петербурге с 27 по 29 ноября проходит пятый международный командный теннисный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". Соревнования принимают на "КСК-арене". В этом году участники будут бороться за победу в течение трёх дней, тогда как ранее турнир проводился в двухдневном формате.

Главными участниками соревнований стали Александр Бублик, Карен Хачанов и Диана Шнайдер. Также в турнире выступят Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Юлия Путинцева и молодая российская теннисистка Анна Пушкарева. Остальных участников мужской части соревнований организаторы объявят позднее.

По традиции команды "Львы" и "Сфинксы" будут бороться за общий титул. В первый день после открытых пресс-конференций запланирована "Битва полов". За женскую команду выступит Диана Шнайдер, имя её соперника объявят непосредственно перед встречей. Начало матча назначено на 17:30.

Шнайдер подходит к турниру после успешного сезона. В начале ноября она выиграла соревнования категории WTA 500 в Токио, а также поднялась на 11-е место мирового рейтинга. В паре с Миррой Андреевой теннисистка завоевала серебро Олимпийских игр 2024 года и выиграла несколько крупных турниров.

Александр Бублик, уроженец Гатчины, давно связан с Петербургом, где много времени проводит и тренируется. В начале 2026 года он выиграл турнир в Гонконге и впервые вошёл в десятку сильнейших теннисистов мира. Сейчас спортсмен занимает 25-е место рейтинга. Карен Хачанов располагается на 24-й строчке. В сентябре он дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге психолог объяснил, почему не стоит перекладывать взрослые обязанности на ребенка.

Фото: pxhere