Видео вошло в проект "Один день: Новые герои".

Российский музыкант Сергей Галанин выпустил клип "Тебя не сломать" в честь защитников Донбасса. Речь идет о совместной творческой коллаборации между артистом и документальным проектом "Один день: Новые герои". Последний создан журналистами страны, которые работают в зоне специальной военной операции, а также в Общественной палате Донецкой народной республике. Напомним, что "Один день: Новые герои" начал свою работу еще в марте 2022 года. С июля текущего года он имеет финансовую поддержку от АНО "Институт развития интернета". В программе заявлено 36 выпусков, а также три документальных картины, шесть анимационных роликов и два видеоклипа. В них говорится о событиях СВО, показанные глазами ополченцев, добровольцев, мирного населения и других участников СВО.

Гарик Сукачев ответил уехавшей из России Чулпан Хаматовой и другим артистам.

Фото и видео: Вконтакте / Один день: Новые герои