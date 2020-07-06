На Первом покажут фильм Гарика Сукачева об Алтае

Основные съемки картины состоялись осенью 2016 года.

В понедельник и вторник, 6 и 7 июля, на Первом канале состоится показ двухсерийного фильма Гарика Сукачева "То, что во мне". Об этом сам музыкант рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Сукачева, это история о человеке, который отправился в путешествие, руководствуясь старым путеводителем. Он оседлал своего железного коня и погнал в один из самых красивых и загадочных уголков России – на Алтай.

В путешествии по Алтаю Гарик Сукачев открыл для себя малоизвестные факты об истории России, российского кино и особенностях культуры коренных народов региона. Он побывал в Сростках, где находится дом-музей Шукшина, и рассказал про Чуйский тракт.

Основные съемки картины проходили осенью 2016 года. Над созданием фильма работал лично Гарик Сукачев. Помогали ему Первый канал и группа телеканала "Катунь 24".

Ранее мы писали, что в сети показали сериал по мотивам фильма "Текст".

Видео: YouTube / Harley-Davidson Novosibirsk - Krasnoyarsk - Kazan