Погибший на Алтае парапланерист летел без разрешения ночью

Мужчина скончался после попадания воздушного средства на электропровода.

Пилот мотопараплана, погибший на территории Алтайского края, вылетел ночью, не имея при этом официального разрешения с стороны властей. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (МСУТ). Эксперты уточнили, что параплан зацепился за электропровода в Кулундинском районе вблизи села Курск. Жертвой трагедии стал местный житель. Он скончался на месте. В наст оящее время Барнаульская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований воздушного законодательства.

Предварительно в вечернее время, отсутствовало разрешение на вылет. <…> Не увидел провода и не сориентировался надлежащим образом, зацепился. сообщение от Восточного МСУТ СК РФ

