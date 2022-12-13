Мужчина на параплане рухнул в Финский залив в Сосновом Бору

Мужчина выполнял трюки, когда произошло падение.

Параплан потерпел крушение в Финском заливе, в городе Сосновы Бор Ленинградской области. Пилот остался жив, он находится в больнице.

По предварительной информации от очевидцев, параплан упал в десятке метров от берега у городского пляжа в Сосновом Бору 10 мая около пяти часов вечера. Мужчина выполнял трюки, когда произошло падение. По неизвестной пока причине, он смог включить мотор лишь за секунду до удара о поверхность. Пилоту из воды помогли выбраться прохожие.

Пострадавшего 45-летнего мужчину доставили в больницу, у него травма позвоночника.

Фото: ВКонтакте/ Граждане города Сосновый Бор