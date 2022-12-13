Мужчина на параплане рухнул в Финский залив в Сосновом Бору

Параплан потерпел крушение в Финском заливе, в городе Сосновы Бор Ленинградской области. Пилот остался жив, он находится в больнице.
По предварительной информации от очевидцев, параплан упал в десятке метров от берега у городского пляжа в Сосновом Бору 10 мая около пяти часов вечера. Мужчина выполнял трюки, когда произошло падение. По неизвестной пока причине, он смог включить мотор лишь за секунду до удара о поверхность. Пилоту из воды помогли выбраться прохожие.
Пострадавшего 45-летнего мужчину доставили в больницу, у него травма позвоночника.
Фото: ВКонтакте/ Граждане города Сосновый Бор
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