Сериал по мотивам фильма "Текст" показали в Сети

Картина состоит из пяти эпизодов.

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Сериал под названием "Текст. Реальность" появился на платформе Start.

Расширенная версия вышла раньше запланированного срока. Ранее сообщалось, что зрители увидят сериал только в августе. Картина состоит из пяти эпизодов. Главные роли в ней исполнили те же актеры, которых зрители могли увидеть в оригинальном фильме. А именно, Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

По сюжету, главный герой фильма, 27-летний Илья Горюнов отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину. В распоряжении Ильи оказывается телефон Петра, владея которым, он начинает проживать чужую жизнь через текст на экране смартфона.

Премьера фильма Клима Шипенко состоялась в октябре 2019 года. Картина собрала в прокате около 400 млн рублей.

Ранее мы писали, что Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на "обнаженные" съемки.

Видео: YouTube / START