Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на "обнаженные" съемки

Актрису настолько впечатлил увиденный фрагмент из ленты, что она дала свое согласие.

Режиссер Алексей Учитель в беседе с kp.ru рассказал, как уговорил Кристину Асмус вновь сняться в откровенной сцене. В новом фильме под названием "Китобой" актриса играет девушку из секс-чата.

По сюжету китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. Эту героиню и сыграла Кристина Асмус.

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. Режиссер рассказал, что актрисе изначально понравился сценарий и героиня. Однако после выхода "Текста" Кристину буквально затравили, даже приходили угрозы на телефон. В результате с Учителем связался агент актрисы и заявил, что она отказывается от съемок в "Китобое".

Со временем режиссеру все-таки удалось убедить Асмус прийти на съемочную площадку. Она согласилась, но с уверенностью заявила, что не поменяет свое решение. Однако когда Учитель показал ей небольшой отрывок из ленты длиной всего 10 минут, актриса оказалась настолько впечатлена, что дала свое согласие.

"Все. Давайте. Когда снимать?". Я переспросил: "Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?". "Это мое дело", — сказала твердо Кристина и, по словам режиссера, снялась просто замечательно.

Ранее Гарик Харламов прокомментировал развод с Асмус.

Фото: Instagram / asmuskristina