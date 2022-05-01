В Петербурге вышел третий номер журнала "Дневник" с Алексеем Учителем на обложке

Журнал "Дневник" распространяется более чем в ста местах, среди которых "Сапсан", музеи, галереи, отели, кафе и рестораны.

В Петербурге представили третий выпуск нового журнала "Дневник" — издания о городской культуре, людях и современной эстетике. Осенний номер посвящен театру, кино, музыке, гастрономии и другим сторонам жизни Северной столицы. На обложке журнала — режиссер Алексей Учитель.

В новом выпуске читателей ждут интервью с председателем ЗакСа Петербурга Александром Бельским о Ленинграде его детства и разговор с Алексеем Учителем о фильме "Шум времени", посвященном композитору Дмитрию Шостаковичу. Актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан поделились размышлениями о родительстве и новых премьерах.

Отдельный материал посвящен Большому драматическому театру имени Товстоногова и тому, как на его сцене сочетаются классические произведения и современные постановки. Еще одна тема выпуска — стендап. Комики рассказали о различиях между юмористическими сценами Петербурга и Москвы. Кроме того, редакция подготовила специальный материал о собаках и их владельцах, а также включила в номер подборку современных экотроп вокруг города и выставок, которые стоит посетить этой осенью.

Журнал "Дневник" распространяется более чем в ста местах, среди которых "Сапсан", музеи, галереи, отели, кафе и рестораны. Издание знакомит читателей с культурными проектами и людьми, формирующими современный образ Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Журнал "Дневник"