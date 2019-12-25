"Мы показываем уникальные вещи". Алексей Учитель рассказал, почему стоит прийти на кинофестиваль "Послание к человеку"

Фестиваль стартует послезавтра, 29 октября. Посмотреть картину в кинотеатрах можно будет только 29 октября.

Организаторы Международного кинофестиваля "Послание к человеку" рассказали о том, что ждет зрителей с 29 октября по 4 ноября. Показы пройдут офлайн только 29 октября, после чего фестиваль переместится на онлайн-площадку.

Президент кинофестиваля Алексей Учитель сказал о том, что переносить или отменять фестиваль было бы неразумно. Режиссер рассказал о том, что о введении коронавирусных ограничений он узнал на днях, поэтому времени на борьбу почти не было. По мнению Учителя, для международных мероприятий власти могли бы сделать исключение. Организовать показы с соблюдением всех требований было бы возможно. Президент удивился тому, что при этом театры продолжат свою работу.

На вопрос Piter.TV о том, какие организационные и финансовые потери понес фестиваль, Алексей Учитель ответил, что это возможность увидеть уникальные картины.

Мы показываем уникальные вещи, которые можно посмотреть один раз и потом нигде не увидеть. Воочию в кинотеатре увидеть — вот этого мы лишаемся. Алексей Учитель, президент МКФ "Послание к человеку".

Финансовые потери при этом не такие серьезные, так как деньги с билетов на сеансы — небольшая экономическая поддержка.

День открытия, так как он будет единственным днем фестиваля офлайн, будет свернасыщенным. На протяжении дня на шести площадках зрителям покажут фильмы основных специальных программ – "Панорама.doc", "Кино сверхреальности" и "Пропущенное". Сеансы организованы в Доме кино, на "Ленфильме", кинотеатре "Родина", в "Авроре", на "Лендоке" и в книжном магазине "Порядок слов". Вечером 29 октября пройдет торжественная церемония открытия. Трансляция с нее будет идти в группе фестиваля в "ВКонтакте". На празднике выступит группа Billy"s Band. Шоу открытия будет посвящено человеку и его безграничным возможностям.

Фильмы конкурсной программы представят на сайте Nonfiction.film. Именно эти картины будет оценивать жюри. Несмотря на пандемию, членам жюри удалось приехать. Те фильмы, которые покажут в кинотеатрах, онлайн будет не посмотреть.

Фото: МКФ "Послание к человеку"