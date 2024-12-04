В Петербурге стартует 35-й кинофестиваль "Послание к человеку"

Петербург встречает юбилейный кинофестиваль с 170 фильмами и яркими премьерами.

35-й Международный кинофестиваль "Послание к человеку" стартовал в Санкт-Петербурге 17 октября. В этом году на экранах города будет показано более 170 фильмов из 45 стран. Торжественная церемония открытия состоялась в Театре Академии танца Бориса Эйфмана, на которой губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил участников и зрителей кинофорума.

В рамках основного конкурса зрители смогут увидеть 82 фильма, а еще 96 картин будут представлены в специальных программах. Особое внимание уделено ретроспективам и тематическим показам, посвященным кинокультуре Петербурга 1990-х годов. Среди конкурсных работ — кинематографисты из 45 стран.

Обладатель главного приза фестиваля — "Золотого Кентавра" — будет определён по итогам трёх конкурсов: международного, национального и экспериментального. Победители будут награждены в разных номинациях.

Фестиваль продлится до 25 октября. Местами проведения станут известные культурные площадки города, такие как "Дом кино", "Аврора", "Родина", "Ленфильм", а также Нова Голландия и Дом Радио.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт‑Петербурга