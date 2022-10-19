IV кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге" стартует 6 декабря

Мероприятия одноименного форума можно будет посетить в Доме кино до 14 декабря.

В Северной столице с 6 декабря начнет свою работу IV кинофестиваль "Сделано в Санкт-Петербурге". Вместе с тем в Доме кино состоятся мероприятия одноименного кинофорума от организаторов события, который пройдет в городе впервые, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На протяжении девяти дней форума зрителей ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, питчинг дебютных кинопроектов, марафон кинознакомств, книжная ярмарка и две фотовыставки, посвященные городу и месту кинематографа в нем. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В программе самого кинофестиваля зрителей будут ждать показы 7 полнометражных фильмов, многочисленных работ студентов петербургских киношкол, а также 5 лент от независимых режиссеров. Вход на все показы фестиваля "Сделано в Санкт-Петербурге" свободный.

Ранее мы сообщали, что кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер фэнтези "Рождественские истории Астрид Линдгрен ". Режиссерами мультфильма выступили Арье Аустнес и Япрак Морали.

Фото: Telegram / Пиотровский Online