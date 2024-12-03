Вышел дублированный трейлер фэнтези "Рождественские истории Астрид Линдгрен"

Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Кинокомпания "Пионер" представила дублированный трейлер фэнтези "Рождественские истории Астрид Линдгрен". Режиссерами мультфильма выступили Арье Аустнес и Япрак Морали.

Зрителю покажут четыре новеллы, действие которых разворачивается в канун Рождества. Брат и сестра вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако благодаря подарку в виде старинных часов они оказываются в чудесном мире сказок известной писательницы. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что по мотивам "Головоломки" сняли мультсериал о съемке снов Райли.

Видео: YouTube / Кинокомпания Пионер