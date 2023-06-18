По мотивам "Головоломки" сняли мультсериал о съемке снов Райли

Шоу стартует на онлайн-ресурсе с 11 декабря.

По мотивам мультфильма "Головоломка" авторы сняли новый мультсериал о съемке снов персонажа по имени Райли. Создатели разместили в социальнsх сетях трейлер сериала "Студия сновидений". Мини-проект выйдет на стриминговой платформе Disney+ 11 декабря. Действие истории происходит между первой и второй частями "Головоломки". Четырехсерийное шоу повествует о том, как создавалась студия сновидений в голове у девочки Райли. Когда героиня взрослеет, то ее эмоции нуждаются в дополнительной обработке. Радость и Глубинные эмоции решают отправить их в "Студию сновидений". К озвучке ролей снова вернутся все актеры, снявшиеся в предыдущих частях.

Вышел трейлер мультфильма "Уоллес и Громит: Самая дикая месть".

Фото и видео: YouTube / Pixar