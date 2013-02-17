Вышел трейлер мультфильма "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Премьера картины запланирована на 3 Января 2025 года.

Американская стриминговая сеть Netflix опубликовала в социальных сетях трейлер ещё одного мультика из франшизы про Уоллеса и Громита. Ролик получил название "Самая дикая месть". В кадре создатели показали неразлучную парочку друзей, которую преследует садовый гном. Злодея программирует их давний враг по имени Фезерс Макгроу. В одной из предыдущих частей персонажи успешно раскрыли схему ограбления, из-за чего хитрого пингвина посадили за решётку. Режиссёрами новой части анимационной истории снова указаны Ник Парк и Мерлин Кроссингэм. Мировая премьера ленты намечена на третье января.

Опубликован трейлер фэнтезийной драмы "Партенопа" от A24.

Фото и видео: YouTube / Netflix