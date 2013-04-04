Опубликован трейлер фэнтезийной драмы "Партенопа" от A24

Фильм выйдет в свет в России 26 декабря.

Киностудия A24 выпустила в социальных сетях трейлер к фильму оскароносного режиссера Паоло Соррентино "Партенопа". Новинка появилась в преддверии американского официального релиза любовного послания автора к своему родному итальянскому городу Неаполю. В ролике показана главная героиня фильма, молодая женщина, роль которой исполнила Челесте Далла Порта. Сюжет рассказывает зри телям историю о том, как в 1950 году в обеспеченной неаполитанской семье на свет появилась девочка по имени Партенопа, названная в честь древнегреческой нимфы. Идеальная по всём показателям итальянка наслаждалась жизнью, однако в какой-то момент все изменилось. Проблемы начинаются тогда, когда из жизни трагически уходит ее брат Рафаэль. В актерском составе заявлены Стефания Сандрелли, Гари Олдман, Сильвио Орландо, Луиза Раньери, Пеппе Ланцетта и другие. Российская премьера запланирована на 26 декабря.

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Фото и видео: YouTube / A24