Новый трейлер Civilization 7 посвятили Императору инков Пачакутеку

Релиз игры запланирован на 11 февраля следующего года.

Создатели компьютерной игры Civilization 7 посвятили свежий трейлер Императору инков Пачакутеку Юпанки. Этот персонаж знаком фанатам стратегии по проектам Sid Meier"s Civilization V и Sid Meier"s Civilization VI, а теперь появится и в версии Sid Meierʼs Civilization VII. Авторы уточнили,что начальной территории Пачакутека — горы, поэтому он ценит лидеров, которые не сражаются за эти земли.

Строения, расположенные рядом с горами, дают бонусы к продовольствию, а специалисты, размещенные в горах, не требуют платы за поддержания счастья. пресс-релиз игры

Напомним, что игра Sid Meierʼs Civilization VII выйдет в свет с 11 февраля 2025 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Ранее студия разработки Firaxis рассказала пользователям о системных требованиях к проекту, а также представила другого лидера — Изабеллу I Кастильскую.

В сети появился трейлер хоррор-версии "Русалочки".

Фото и видео: YouTube / Sid Meier"s Civilization