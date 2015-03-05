В сети появился трейлер хоррор-версии "Русалочки"

Дата премьеры фильма все еще не определена.

Авторы сказочного хоррора "Русалочка" поделились со зрителями в социальных сетях первыми кадрами из фильма. По сюжету картины археолог по имени Эрик Принс на маленьком острове в Карибском море обнаруживает следы древней цивилизации, которая существовала на планете около 10 тысяч лет назад. Во время раскопок герой знакомится с молодой девушкой по имени Аврора. Однако его возлюбленная оказывается загадочным существом с хвостом. Для того, чтобы свободно передвигаться по суше на ногах, ей нужно пить человеческую кровь. Режиссером проекта выступил Ли Скотт. Ранее он снял несколько низкопробных трэш-фильмов, таких как "Трансморферы", "Возрожденный Франкенштейн" и "Дракула: Заговор вампиров". Устрашающая версия истории писателя Ханса Кристиана Андерсена получила рейтинг R (российский аналог с 18+) из-за заявленных сцен с насилием, наготой и нецензурной лексикой.

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Фото и видео: YouTube / Horror Society