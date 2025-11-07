Вышел первый тизер фильма о Майкле Джексоне

Мировая премьера состоится 24 апреля 2026 года.

Кинокомпания Lionsgate представила первый тизер фильма "Майкл". Режиссером картины выступил Антуан Фукуа.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В ней покажут многие этапы жизни певца на пути к мировой славе. Также в фильме уделят внимание непростой судьбе Джексона и его самым громким выступлениям.

В главной роли сыграл племянник музыканта Джафар Джексон. Мировая премьера состоится 24 апреля 2026 года.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies