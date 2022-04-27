В Петербурге стартовал юбилейный международный кинофестиваль "Послание к человеку"

В конкурсных и специальных программах участвуют 178 картин, включая мировые премьеры и работы классиков документального кино.

В Санкт-Петербурге начался 35-й международный кинофестиваль "Послание к человеку". Церемония открытия состоялась в театре Академии танца Бориса Эйфмана, где зрителям представили фильм-открытие — документальную притчу "Слоны-призраки" немецкого режиссера Вернера Херцога.

С 89-го года проходит этот выдающийся фестиваль. Он по-настоящему стал символом культурной жизни нашего города. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В этом году в программу вошли 178 картин, из которых 82 участвуют в шести конкурсных программах, а 96 — в 11 специальных программах. Зрители увидят новое французское кино, хиты мировых фестивалей, экспериментальные работы и классику. Помимо кинопоказов, программа включает мастер-классы, выставки, перформансы и лекции. Одна из особенностей этого года — специальный кинозал внутри большой архитектурной инсталляции. Фестиваль продлится до 25 октября.

Видео: Telegram / Пиотровский Online