Сергей Безруков выстрелил из пушки Петропавловской крепости в честь фестиваля

Народный артист России отметил Большой Детский фестиваль полуденным залпом.

Народный артист России Сергей Безруков произвел полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Выстрел состоялся в честь проведения Большого Детского фестиваля (БДФ), который проходит в Петербурге с 11 октября по 3 ноября. Сам Безруков отметил событие в своем telegram-канале: "Полдень, Петропавловская крепость, сегодняшний пушечный выстрел - в честь восьмого БДФ в Петербурге! Ура!".

После окончания фестиваля актер выступит на сцене ДК "Выборгский" в роли пирата Джона Сильвера 3 и 4 ноября. Полуденные залпы с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости традиционно проводятся с 23 июня 1957 года и имеют официальный статус согласно Уставу города. Недавно порядок проведения выстрелов был скорректирован, чтобы учитывать капитальный ремонт фасадов крепости.

Ранее на улицах Петербурга китайских туристов заменили россияне.

Фото: Piter.TV