35-й МКФ "Послание к человеку" пройдет с 17 по 25 октября

Подать заявку для участия в конкурсных программах можно до 1 июля.

Стало известно, когда состоится 35-й Международный кинофестиваль "Послание к человеку". Как сообщают в пресс-службе фестиваля, в этом году показы пройдут с 17 по 25 октября.

Помимо прочего с этого дня фестиваль принимает заявки для участия в Международной программе, а также в Национальном и Экспериментальном (In Silico) конкурсах. Крайний срок подачи заявления – 1 июля 2025 года.

У отборщиков больших фестивалей есть стойкое убеждение, что конкурсы не должны быть слишком сильными, что нужно соблюдать пропорции между очевидно яркими и менее яркими картинами. Программеры "Послания к человеку" не разделяют веры в это общее правило. Как и в прошлые годы, мы упорно ищем отличное кино со всех концов Земли и искренне рассчитываем увидеть его и в заявках на конкурсы этого года. Михаил Ратгауз, программный директор МКФ "Послание к человеку"

"Эхо" фестиваля – повторные показы победителей текущего года – пройдут в 5 регионах страны с 1 по 30 ноября.

В прошлом году победителем "Послания к человеку" стал документальный фильм французского режиссера Сильвана Жоржа "Ночь темна".

Фото: ВКонтакте / Киноцентр "Родина"