На "Послании к человеку" показали трехчасовой фильм о беженцах

Автор фильма "Ночь темна" – французский режиссер и политолог Сильван Жорж.

В четверг в петербургском Доме Кино прошел повторный показ фильма "Ночь темна. Прощай здесь и везде", который участвует в Международном конкурсе 34-го МКФ "Послание к человеку". Трехчасовая документальная лента регистрирует непростой быт беженцев с африканского континента, которые изо дня в день пытаются попасть в Европу.

Кадр из фильма "Ночь темна. Прощай здесь и везде" (2024), реж. Сильван Жорж

В центре масштабного кинополотна французского режиссера и специалиста по политической миграции Сильвана Жоржа – группа мальчишек, проживающих на птичьих правах в Мелилье. Этот район представляет из себя небольшой испанский портовый город, территориально расположенный на самом севере Африки, между Гибралтаром и Алжиром. Знаменит тем, что в прошлом стал колыбелью гражданской войны в Испании, а в настоящем – тем, что порты анклава заполоняют беспризорники и бездомные, мечтающие пробиться в Европу.

Сильван Жорж не в первый раз делает фильм о маргинальных юнцах Мелильи. Лента "Ночь темна. Прощай здесь и везде" – "сиквел" картины "Дикая листва". Много лет режиссер возвращается в неблагополучный городок с мрачным историческим прошлым, чтобы пронаблюдать за попытками марокканских подростков и юнцов пересечь границу континентов.

Не раз и не два за фильм мы вместе с режиссером-оператором становимся свидетелями тщетных попыток мальчишек пробраться через очередную найденную ими лазейку, которая обещает им сладкую жизнь в другом мире. Зачастую возможность оборачивается для неприкаянных юнцов тумаками или, чего похуже, серьезными ранениями, полученными в стычках с нацгвардией Мелильи или охраной порта.

Переплыть водную границу – единственно отделяющую беженцев от, как они думают, счастливой жизни – вот что в помыслах любого бездомного марокканского мальчишки, который днем слоняется в поисках пищи, вечером готовит план побега, а ночью, увы, вновь возвращается с порцией новых ссадин и порезов.

В таких условиях процветает неблагополучие – алкоголизм, драки за территорию и пропитание, наркозависимость. Проявления всего этого внимательно регистрирует Сильван Жорж, увлекая зрителя в лицезрение образов тянущегося и оттого такого безнадежного и беспросветного существования. Из интервью, которые оператор время от времени берет у мальчишек, становится очевиден и еще один гнетущий сознание факт: юные беженцы не знают, куда бегут, но свято верят, что где угодно будет лучше в сравнении с тем, откуда их гнали обстоятельства.

Международный конкурс "Послания" полнится сюжетами о маргиналах. Ранее мы рассказывали, что на фестивале состоялась российская премьера нового фильма документалиста Бена Риверса о шотландском отшельнике Джейке Уильямсе.

Фото: сайт МКФ "Послание к человеку"