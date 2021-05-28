"Боганклох" Бена Риверса – что принес третий день "Послания к человеку"

В рамках Международного конкурса 34-го МКФ "Послание к человеку" на большом экране показали последнюю работу знаменитого английского документалиста.

На третий день 34-го МКФ "Послание к человеку" в рамках программы Международного конкурса был показан "Боганклох" (2024) – фильм английского режиссера-документалиста Бена Риверса. Это третья лента автора, в которой он проливает свет на особенности жизни шотландского отшельника Джейка Уильямса.

Документалист снимает Уильямса с 2007-го года. С тех пор, кажется, что отшельник почти не поменялся. В глаза бросаются разве что множественные маркеры старости – некогда бурые волосы теперь уже полностью покрыты сединой, вот уже и движения как будто более скованные, чем на момент съемок первой части "трилогии" – фильма "Моя земля".

И все же Джейк не менее предприимчив и подвижен, чем 15 лет назад. К тому же как найти время на ностальгию или тоску по ушедшим годам, когда на носу проблемы, скажем так, более приземленные и насущные? Уж кому-кому, а отшельнику, живущему в лесах вдали от цивилизации, скучать точно не приходится.

Кадр из фильма "Боганклох" (2024), реж. Бен Риверс

Бен Риверс провел со своим "героем" несколько сезонов и за это время собрал множество примечательных кадров, отражающих тонкие нюансы отшельнического образа жизни Джейка Уильямса. Вместе со стариком режиссер совершал походы на природу, колесил по степям, встречал одно время года за другим и даже посетил школу, где "цивилизованный дикарь" Уильямс провел урок астрономии.

Фильм скроен из кадров примечательно обустроенного (и поразительно органичного) быта Джейка. Иногда их разрезают шумы и помехи поврежденной во время съемок пленки; порой же режиссер намерено приостанавливает наблюдение и выводит на экран статичные планы, как кажется, выцветших фотографических снимков, сделанных самим отшельником когда-то очень-очень давно.

"Боганклох" (или "Каменное болото"), как и другие работы Риверса, очень медитативный; фильм приглашает вглядеться в нюансы поразительного существования одного человека вдали от городского шума и суеты и обнаружить в нем нечто даже более цивилизованное, утонченное и гуманное – в пику нашим представлениям об отшельничестве.

Повторный показ новой ленты Риверса состоится 24-го октября в Синем зале Дома Кино в 17:30. Что еще уже успели показать на 34-м "Послании к человеку" – рассказываем здесь.

Фото: сайт МКФ "Послание к человеку", Edinburgh International Film Festival