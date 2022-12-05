Шокирующий found footage и съемки "Рэмбо 3" – Международный конкурс "Послания к человеку"

В минувший вторник прошел очередной показ документальных фильмов из Международного конкурса. Рассказываем, чем примечательны ленты "Память POV" и "Под синим солнцем".

Состоялся четвертый день показов 34-го МКФ "Послание к человеку". В Большом зале Дома Кино вновь показали актуальные документальные фильмы из разных стран.

Кадр из фильма "Прошлое POV" (2023), реж. Игорь Смола

Память POV (2023)

Неизвестный мужчина перебирает старые фотографии и военные "трофеи" – зубы поверженных врагов. Он фотографируется со своей семьей, после чего на экране сцена за сценой сменяют друг друга архивные видеозаписи военного времени.

Режиссер короткометражного фильма "Прошлое POV" Игорь Смола демонстрирует кадры, сделанные предположительно в период военных действий в Азербайджане. Записи с тяжелыми тренировками голубых беретов сменяются кадрами камеры видеонаблюдения. На них группа военных убивает человека, после чего "собирает трофеи" – зубы убитого.

На фоне в течение всей сцены звучит рассуждение диктора: о том, как видеозаписи позволяют людям помнить об уже не существующем; о том, как через такие записи с нами общаются умершие, тем самым не позволяя памяти о них кануть в лету.

Кадр из фильма "Под синим солнцем" (2024), реж. Дэниэл Манн

Под синим солнцем (2024)

Израиль. Старый художник по спецэффектам в "Рэмбо III" рассказывает, как отличить настоящий взрыв от поддельного. Вместе с режиссером Дэниэлом Манном и съемочной группой Башир Абу Рабия посещает места, где почти 40 лет назад Сильвестр Сталлоне рассекал по дюнам, впечатляя местных своей шевелюрой и знаменитым "рэмбовским" штык-ножом.

Фоном для ностальгических прогулок съемочной группы документального фильма выступает напряженная обстановка в регионе. Власти Израиля притесняют бедуинов, запрещая тем возводить свои "неказистые" деревни и вынуждая жителей пустынь переселяться в большие города.

По ходу повествования Дэниэл Манн предлагает зрителю сравнить подоплеку истории третьего "Рэмбо" с актуальным конфликтом, который разгорелся между израильским правительством и коренными обитателями пустынь. Какое развитие ожидает эту ситуацию в будущем – данный вопрос повисает в воздухе, оставаясь к концу фильма без ответа. Так же, как и многочисленные письма, которыми Дэниэл Манн засыпает любимого актера Сильвестра Сталлоне.

Оба фильма будут идти в рамках повторного показа уже в эту субботу (21:00) в Синем зале Дома кино.

Также ранее мы рассказывали, что на "Послании" показали новую работу документалиста Бена Риверса.

Фото: сайт МКФ "Послание к человеку"