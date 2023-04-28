В Петербурге состоялась встреча с Артаваздом Пелешяном

Во время 34-го МКФ "Послание к человеку" прошел показ фильмов режиссера, после чего зрители пообщались с армянским мэтром кино.

Сегодня вечером в Большом зале петербургского Дома кино во время 34-го МКФ "Послание к человеку" состоялся спецпоказ работ армянского режиссера Артавазда Пелешяна. После просмотра фильмов зрители вживую увидели 86-летнего художника.

Спецпоказ состоял из трех наиболее известных и грандиозных лент режиссера – "Времена года", "Наш век" и "Жизнь". После показа Артавазд Ашотович поднялся на сцену, рассказал о курьезном случае во время съемок "Времен года" и поделился тремя важнейшими, по его мысли, картинами в истории кино.

Режиссер упомянул фильм "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, а также гонконгскую ленту "История китайских призраков" Чэна Сяодуна. Зал встречал и провожал Пелешяна со сцены стоячими овациями. После выступления режиссер подписал для желающих экземпляры своей книги "Моя вселенная и единая теория поля".

Артавазд Пелешян – известный во всем мире советско-армянский режиссер, который внес значительный вклад в историю кино. Им была разработана теория "дистанционного монтажа", а его фильмы "Мы", "Жизнь", "Начало", "Конец", "Наш век" и "Времена года" считаются хрестоматийными и изучаются в киновузах всего мира. В этом году на МКФ "Послание к человеку" Пелешян удостоился приза за вклад в мировое киноискусство.

Что еще происходило на "Послании" в этом году? – Рассказываем про документальные фильмы Международного конкурса.

Фото: Piter.TV