Война в Уганде, камни в почках и лакуны – Международный конкурс МКФ "Послание к человеку"

В минувшую субботу стартовали показы документальных лент из Международной программы 34-го кинофестиваля "Послание к человеку". Рассказываем, что из лент короткого и полного метра мы уже успели увидеть.

В субботу стартовали показы конкурсных программ 34-го МКФ "Послание к человеку". Рассказываем, что показывают отборщики фестиваля в этом году в рамках Международного конкурса полнометражных и короткометражных документальных фильмов.

Кадр из фильма "Лакуна" (2024), реж. Ширли Юмень-Хэ, Карло Нассисе

Лакуна (2024)

Док повествует об одном из самых крупных в Миссисипи осушенных озер под названием Туларе. Пресноводный водоем был осушен местными еще в позапрошлом веке, и с тех пор там развертывались широчайшие и богатейшие сельскохозяйственные угодья. Ныне однако обитатели долины – люди и животные, – кажется, хотят вернуть то, что некогда простиралось на месте развернувшейся лакуны – воду.

Режиссерами фильма значатся Ширли Юмень-Хэ и Карло Нассисе. Их совмеcтная картина под названием "Лакуна" проливает свет на, как кажется, печальное состояние территории, которая ранее значилась как озеро Туларе. Тут и там по иссохшей почве снуют дикие птицы, а люди сбиваются в группы и пытаются добыть пропитание с помощью рыбалки в редких водостоках иссушенной земли.

Кадр из фильма "Яблочный уксус" (2024), реж. Софи Бенот

Яблочный уксус (2024)

Старая актриса озвучания, чей голос известен многим англоязычным зрителям познавательных передач о животных, обнаруживает себя в эпицентре пересечения причудливых биологических процессов. Она совершает турне по планете, знакомясь с разными людьми и обнаруживая доказательства прочной связи между живыми существами и горной породой, между человеком и целой планетой Земля. Катализатор поисков – круглый камешек, обнаруженный в почках диктора и содержащий в себе, как ни странно, вещество, которое можно найти только в антарктической почве.

Софи Бенот – режиссер родом из Бельгии. В расследование почти что метафизических связей, соединяющих все живое на Земле, она пускается вслед за актрисой, а по итогу исканий делает документальный фильм. Встречи с геологами, археологами и художниками соседствуют в фильме с вкраплениями запись веб-камер, шпионящих за животными в их натуральной среде обитания. И все это под монолог бархатного голоса актрисы озвучания, рассуждающей о месте человека на планете и в целом космосе.

Кадр из фильма "Театр насилия" (2023), реж. Эмиль Лангбалль, Лукаш Конопа

Театр насилия (2023)

Доминик Онгвен – уроженец Уганды, которого еще в раннем детстве похищают и вербуют в ряды "Господней армии сопротивления" – партизанской организации, ведущей войну с правительством страны. В 2016-м году Доминика ловят и отправляют в МУС, где начинается долгий процесс, возбужденный по факту многочисленных военных преступлений задержанного. Правда, как считают адвокаты Онгвена, процесс этот – лишь показательная порка одного из десятков, если не сотен командиров ГАС.

Фильм Эмиля Лангбалля я Лукаша Конопы на фестивале окрестили как "судебную драму в форме документальной ленты". Действительно, треть картины – записи, сделанные в процессе судебного разбирательства по делу Доминика Онгвена. В остальное время режиссеры фокусируются на действиях "стороны защиты" задержанного, которые пытаются доказать международному суду и всему западному миру, что подсудимый – безусловный и неоспоримый преступник – в не меньшей степени является жертвой культурных, религиозных и социополитических обстоятельств.

Фото: сайт МКФ "Послание к человеку"