В Петербурге в субботу стартовал фестиваль "Послание к человеку"

Кинокартины можно будет посмотреть в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в "Доме Радио", в киноцентре "Дом Кино", киностудии "ЛенДок", а также в книжном магазине "Порядок слов".

Накануне, 22 октября, в Петербурге стартовал кинофестиваль "Послание к человеку". Его открытие состоялось на новой сцене Александринского театра. Авторы представили документальные и игровые фильмы. В этом году в проекте примут участие более 140 работ. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В конкурсе примут участие иностранные и отечественные инематографисты. Известно, что свои работы прислали деятели искусств из Бельгии, Франции, Венгрии, Греции, Чили и других стран.



Победителей назовут 29 октября. Состязание состоит из трех частей. Так, проведут международный, национальный и экспериментальный конкурсы.

Кинокартины можно будет посмотреть в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Великан", в "Доме Радио", в киноцентре "Дом Кино", киностудии "ЛенДок", а также в книжном магазине "Порядок слов".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 25 октября стартует фестиваль "Детские дни".

Фото: ВКонтакте / Послание к человеку (Константин Кот)