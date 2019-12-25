В Петербурге 25 октября стартует фестиваль "Детские дни"

Основная часть программы запланирована на школьные каникулы.

В Петербурге во вторник, 25 октября, стартует фестиваль "Детские дни". Основная часть программы запланирована на школьные каникулы, но 12-13 и 19-20 ноября для юных петербуржцев тоже организуют интересные мероприятия. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Для школьников и воспитанников детских садов придумали 60 программ, которые будут проводится на базе музеев и библиотек. Маленькие и юные горожане смогут принять участие в игровых экскурсиях, мастер-классах, квестах и выставках.

В осенней программе – два блока:

1) игра-путешествие "Городская коллекция" – детские путеводители по экспозициям 10 музеев Петербурга,

2) параллельная программа в Петербурге и Ленинградской области на общую тему "Моя коллекция". Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: Петербург поддержал ещё десять негосударственных театров.

Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей