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В Петербурге 25 октября стартует фестиваль "Детские дни"
Сегодня, 17:53
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В Петербурге 25 октября стартует фестиваль "Детские дни"

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Основная часть программы запланирована на школьные каникулы.

В Петербурге во вторник, 25 октября, стартует фестиваль "Детские дни". Основная часть программы запланирована на школьные каникулы, но 12-13 и 19-20 ноября для юных петербуржцев тоже организуют интересные мероприятия. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале. 

Для школьников и воспитанников детских садов придумали 60 программ, которые будут проводится на базе музеев и библиотек. Маленькие и юные горожане смогут принять участие в игровых экскурсиях, мастер-классах, квестах и выставках.

В осенней программе – два блока:
1) игра-путешествие "Городская коллекция" – детские путеводители по экспозициям 10 музеев Петербурга,
2) параллельная программа в Петербурге и Ленинградской области на общую тему "Моя коллекция".

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.tv: Петербург поддержал ещё десять негосударственных театров.

Фото: ВКонтакте / Российский этнографический музей

Теги: досуг для детей, куда сходить с петербурге, пиотровский, фестиваль детские дни
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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