Петербург поддержал ещё десять негосударственных театров

В рамках первого этапа в июне 2022 года субсидии от города на сумму свыше 74 млн рублей уже получили 28 коллективов.

В Петербурге подвели итоги второго этапа поддержки негосударственных театров. Субсидии на общую сумму более 23 млн рублей получили десять творческих коллективов. На эти средства они смогут показывать спектакли текущего репертуара и подготовить 16 премьер. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Среди получателей субсидий – театр "Кот Вильям", Малый театр кукол, театральная лаборатория Яны Туминой, "Karlsson Haus" и другие. Впервые поддержку получил совсем молодой театр, созданный в 2022 году выпускниками РГИСИ курса заслуженного артиста России Сергея Бызгу и педагогами-режиссёрами.

В рамках первого этапа в июне 2022 года субсидии от города на сумму свыше 74 млн рублей уже получили 28 коллективов. Всего по итогам двух этапов поддержки сумма субсидий от города в этом году приблизилась к 100 млн рублей, что почти на 30 млн больше, чем в 2021 году.

Средства субсидии также можно направлять на аренду помещений и оборудования, оплату коммунальных платежей.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга