Петербургские театры просят распечатывать билеты из-за перебоев мобильного интернета

В среду, 6 мая, Большой драматический театр (БДТ) и Мариинский театр обратились к зрителям с просьбой заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их на мобильных устройствах. Как пояснили в учреждениях, это связано с возможными перебоями в работе мобильного интернета, о чём сообщается в их Telegram-каналах.

В БДТ уточнили, что из-за нестабильной связи скриншоты билетов не всегда считываются сканерами, а загрузить электронные билеты из почты, мессенджеров или приложений непосредственно перед спектаклем бывает невозможно. В Мариинском театре также подчеркнули, что наличие распечатанного билета позволит избежать задержек на входе и сделает посещение спектакля более комфортным.

Ранее с подобными рекомендациями также выступали Мариинский театр, ГМЗ "Петергоф", музей-заповедник "Царское Село" и ГМЗ "Павловск". Посетителям музеев предлагают скачать билет на устройство, сделать скриншот или распечатать его. Также можно приобрести билеты непосредственно в кассах в день визита.

