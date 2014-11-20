Киностудия "Ленфильм" разработает новый план развития

Киностудия готова снимать патриотические и исторические фильмы

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что киностудия "Ленфильм" готова к созданию патриотических и исторических фильмов, а также готовит новый план развития. Об этом сообщил телеканал Санкт-Петербург.

Александр Беглов отметил, что перед "Ленфильмом" стоит важная задача — производство кино, способного укреплять национальные ценности и сохранять историческую память. По его словам, у киностудии есть все необходимые ресурсы и профессиональные кадры для выполнения этой миссии.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение петербургских ветеранов о передаче "Ленфильма", который ранее находился в собственности Росимущества, в управление Санкт-Петербурга. Это позволит городу самостоятельно формировать стратегию развития одной из старейших киностудий страны.

Также "Ленфильм" готовит обновлённую программу развития, которая будет направлена на укрепление творческого потенциала и сохранение культурных традиций отечественного кино.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"