Первый Министерский дом отреставрируют в Петергофе до апреля 2026 года
Сегодня, 9:46
Там располагались апартаменты для высокопоставленных министров и сановников, которые приезжали ко двору императора Николая I.

В Петергофе пройдет реставрация Первого Министерского дома. Ордер для обеспечения работ выдала 9 сентября Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

Здание стоит на берегу Ольгина пруда, его возвели в 1826 году. Там располагались апартаменты для высокопоставленных министров и сановников, которые приезжали ко двору императора Николая I. Во времена СССР в доме была детская поликлиника. 

Сегодня эта постройка – немой свидетель эпохи. Реставрация планируется до 30 апреля 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петергофском "Монплезире" стартовали работы по восстановлению интерьеров. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: петергоф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

