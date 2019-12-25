Первый Министерский дом отреставрируют в Петергофе до апреля 2026 года

Там располагались апартаменты для высокопоставленных министров и сановников, которые приезжали ко двору императора Николая I.

В Петергофе пройдет реставрация Первого Министерского дома. Ордер для обеспечения работ выдала 9 сентября Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Здание стоит на берегу Ольгина пруда, его возвели в 1826 году. Там располагались апартаменты для высокопоставленных министров и сановников, которые приезжали ко двору императора Николая I. Во времена СССР в доме была детская поликлиника.

Сегодня эта постройка – немой свидетель эпохи. Реставрация планируется до 30 апреля 2026 года.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга