В петергофском "Монплезире" стартовали работы по восстановлению интерьеров

В Петергофе в любимом дворце Петра Великого "Монплезир" начались работы по восстановлению интерьеров. Об этом пишет 5 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Часть предметов экспозиции переместили в хранилище, некоторые также реставрируют. Дубовые панели и лаковые панно восстанавливают как на месте, так и в специализированных мастерских.

Основной особенностью данной реставрации является сезонность работ. Это здание холодное, не отапливаемое. Поэтому все работы, которые мы можем проводить непосредственно во дворце, мы можем проводить только в теплое время. Юлия Рожкова, начальник службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ "Петергоф"

Работы планируют завершить в 2028 году.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"