  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петергофском "Монплезире" стартовали работы по восстановлению интерьеров
Сегодня, 15:59
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петергофском "Монплезире" стартовали работы по восстановлению интерьеров

0 0

Работы планируют завершить в 2028 году.

В Петергофе в любимом дворце Петра Великого "Монплезир" начались работы по восстановлению интерьеров. Об этом пишет 5 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Часть предметов экспозиции переместили в хранилище, некоторые также реставрируют. Дубовые панели и лаковые панно восстанавливают как на месте, так и в специализированных мастерских. 

Основной особенностью данной реставрации является сезонность работ. Это здание холодное, не отапливаемое. Поэтому все работы, которые мы можем проводить непосредственно во дворце, мы можем проводить только в теплое время. 

Юлия Рожкова, начальник службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ "Петергоф" 

Работы планируют завершить в 2028 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что реставраторы восстанавливают исторический облик Мариинского дворца. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Теги: петергоф, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии