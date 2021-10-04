Реставраторы восстанавливают исторический облик Мариинского дворца

Особую сложность представляет реставрация искусственного мрамора Парадной лестницы, покрытого многочисленными слоями старой масляной краски и олифы.

В Мариинском дворце началась уникальная научная реставрация парадной лестницы и вестибюля главного входа, направленная на возвращение интерьеров дворца к оригинальному виду XIX столетия. Информацию предоставил Комитет по охране памятников (КГИОП), пишет "Петербургский дневник".

Историческое значение проекта заключается в восстановлении первозданного облика интерьеров, выполненных в эпоху правления императора Николая I. Дворец изначально возводился для великой княгини Марии Николаевны по проекту выдающегося архитектора Андрея Штакеншнейдера в стиле русского ампира.

Процесс реставрации требует комплексного подхода и затрагивает разные виды отделочных работ: реставрацию искусственных мраморов, обработку натурального камня, восстановление декоративных элементов лепнины, воссоздание позолоченных поверхностей и покрытие потолков оригинальной декоративной штукатуркой.

Особую сложность представляет реставрация искусственного мрамора Парадной лестницы, покрытого многочисленными слоями старой масляной краски и олифы. Специалисты применяют деликатные методы очистки, многократно накладывая компрессы вручную, чтобы бережно снять старое покрытие, сохраняя исторические поверхности.

Также осуществляются работы по восстановлению дверей, инкрустированной мебели, старинных изделий из металла, мраморной облицовки пола, ремонту лестничных ступеней из известняка и реставрации фигур скульптуры, включая гипсовые портреты античных персонажей, скульптуру "Римский воин" и "Греческий воин", а также лепной декор, изображающий торжественный въезд Александра Македонского в Вавилон.

Фото: КГИОП Петербурга