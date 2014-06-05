Новый спорткомплекс с бассейном появится в центре Петербурга к концу года

В Пробирной палате создают современный спортцентр с историческим фасадом.

В центре Санкт-Петербурга до конца года планируется завершить строительство детского спортивного комплекса с бассейном. Работы ведутся в здании бывшей Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова.

Сохранившиеся исторические фасады адаптированы под новые функции. Губернатор города Александр Беглов отметил, что в центральных районах крайне сложно реализовывать новые проекты, однако жители нуждаются в современной спортивной инфраструктуре. По его словам, все строительные и реставрационные работы проходят под контролем КГИОП, чтобы сохранить архитектурный облик здания.

На сегодняшний день готовность объекта составляет около 70 %. Завершено возведение несущих конструкций и наружных стен, выполнен монтаж кровельных сэндвич-панелей. Ведутся работы по установке инженерных систем, перегородок и полов. На исторической стене завершается штукатурка, реставраторы восстанавливают кованый и лепной декор. До 15 сентября планируется завершить окраску фасада и декоративных элементов.

В новом комплексе разместятся бассейн длиной 25 метров с пятью дорожками, гребной бассейн, тренажерные залы для пловцов и гребцов, зал для самбо и бокса, а также зал общей физической подготовки. Одновременно в здании смогут заниматься до 360 человек.

Объект планируют назвать в честь героя обороны "Невского пятачка" Александра Соколова, начальника штаба 330 стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии.

Фото: Смольный