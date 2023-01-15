В Петербурге выбрали участки для строительства трех новых "Серебряных" центров

На Коммуны Большевиков и Ленинском появятся новые "Серебряные" центры.

В Санкт-Петербурге выбраны участки под строительство трех "Серебряных" центров, предназначенных для поддержки горожан старшего возраста. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания города Андрей Рябоконь.

Объекты планируется разместить по следующим адресам: улица Коммуны, западнее пересечения с 1-й Жерновской улицей в Красногвардейском районе; проспект Большевиков, юго-западнее дома 54, корп. 2 в Невском районе; Ленинский проспект, северо-западнее пересечения с улицей Доблести в Красносельском районе. В Приморском районе продолжается поиск подходящей площадки для еще одного центра.

Кроме того, в шести районах города определены территории для возведения новых комплексных центров социального обслуживания. Это Калининский, Колпинский, Красносельский, Курортный, Московский и Петродворцовый районы. В Красногвардейском и Приморском районах работа по выбору участков еще ведется.

Отдельно обсуждалась тема социального такси. По данным комитета социальной политики, услугами перевозки пользуются 33,5 тыс. человек. В бюджет на 2025 год заложено 735,7 млн руб., а на 2026 год — 853,3 млн руб. На данный момент перевозки выполняют 24 компании, в распоряжении которых находится 1335 транспортных средств.

Фото: Telegram/Андрей Рябоконь