На Дальневосточном проспекте появится новый спорткомплекс с бассейнами и сауной

В Невском районе Петербурга согласовали строительство нового спортивного комплекса. Здание появится на Дальневосточном проспекте. Архитектурный облик объекта уже одобрил Комитет по градостроительству и архитектуре, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект разработало бюро "Стройпроект" по заказу компании "Фитнес система". Внутри комплекса планируют разместить несколько спортивных залов, два бассейна, сауну и кафе. Также предусмотрены раздевалки, помещения для тренеров, кабинет медсестры и технические зоны.

Одной из особенностей проекта станет оформление фасадов. Для отделки используют декоративную штукатурку с текстурой под кирпич. Такое решение должно вписать современное здание в окружающую городскую среду.

Рядом со спорткомплексом организуют открытую парковку для посетителей. Кроме того, проект включает озеленение территории — возле здания появятся деревья, кустарники и благоустроенные зоны для отдыха.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре