В Невском районе Петербурга появится новый спорткомплекс

Власти Санкт-Петербурга согласовали строительство спортивного комплекса в Невском районе. Новый объект разместят на проспекте Обуховской Обороны, недалеко от пересечения со Шлиссельбургским проспектом. Решение приняли на совещании под руководством губернатора Александр Беглов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам главы города, в последние годы Петербург активно развивает спортивную инфраструктуру, и спрос на такие объекты стабильно растет. Он отметил, что горожанам важно иметь возможность заниматься спортом рядом с домом, поэтому власти поддерживают инициативы инвесторов в этой сфере. Новый комплекс, как ожидается, поможет сделать занятия спортом доступнее для жителей Невского района.

Площадь будущего центра превысит 2 тысячи квадратных метров. Здесь смогут тренироваться как дети, так и взрослые, включая профессиональных спортсменов. После завершения строительства часть помещений передадут городу — их закрепят за районной администрацией.

Отдельное условие проекта касается социальной нагрузки: инвестор будет бесплатно предоставлять площадки для школы олимпийского резерва. Учреждение сможет проводить занятия и мероприятия на базе комплекса на регулярной основе — не менее шести часов в неделю.

