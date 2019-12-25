Ленобласть и Индия снимут документальный фильм о Николае Рерихе

В Северной столице прошла встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с консулом Республики Индия Нилам Рани. Политики обсудили варианты экономического, стратегического, производственного и культурного взаимодействия, – следует из поста в Telegram-канале Дрозденко.
Губернатор отметил, что одним из элементов будущего перспективного сотрудничества Ленобласти и Индии станут совместные съемки документального фильма о художнике Николае Рерихе. Он также упомянул фармпроизводство, судостроение, машиностроение и торговлю.
Для более близкого знакомства с нашей историей, культурой и ленинградскими брендами пригласил индийских коллег на мероприятия 80-летия Великой Победы, фестивали "Корюшка идет!", "Дым над водой" и экономический форум БРИФ-2025.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы писали, что Международный фестиваль "Триумф джаза" отметит 25-летие в Петербурге.
Фото: Telegram / Александр ДроZденко
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