Международный фестиваль "Триумф джаза" отметит 25-летие в Петербурге

На сцене выступят российские и кубинские исполнители.

В БКЗ "Октябрьский" 17 марта пройдет гала-концерт юбилейного XXV международного фестиваля "Триумф Джаза". На сцене выступит руководитель музыкального коллектива Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром. Вместе с актером Вахтанговского театра Виктором Добронравовым музыканты исполнят спектакль "Петя и волк", – рассказали в пресс-службе Смольного.

Поммимо прочего, на сцену выйдет кубинский пианист и вокалист Роберто Фонсек вместе со своей группой. Музыканты исполнят программу, отдающую дань уважения золотому веку кубинской музыки и парижской сцене кабаре 30-х годов XX века.

"Триумф Джаза" – один из старейших и масштабных российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. Вот уже 25 лет "Триумф Джаза" с успехом представляет российской публике лучших джазовых музыкантов. В этом году помимо Санкт-Петербурга фестиваль пройдет в Москве и Туле. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Триумф Джаза