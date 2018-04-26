Стало известно, чем Петербург удивит туристов в новом сезоне

Туристы принесли в казну Петербурга более 730 миллиардов рублей в прошлом году, что на 50% больше, чем в 2023 году, и превысило показатели доковидного 2019 года.

Петербург в прошлом году посетили более 11 миллионов туристов, что вдвое превышает численность населения города, и снижения туристического потока в текущем году не прогнозируется. Spb.aif.ru узнал, какие новинки ожидают гостей Северной столицы в новом сезоне, какие перспективы открываются для VIP-туризма, ориентированного на китайских путешественников, и как отразятся изменения в законодательстве на доходах города.

Туристы принесли в казну Петербурга более 730 миллиардов рублей в прошлом году, что на 50% больше, чем в 2023 году, и превысило показатели доковидного 2019 года. Город привлекает не только своими памятниками архитектуры и культурой, но и множеством деловых мероприятий. Эксперты считают, что -Петербург способен извлечь дополнительную выгоду из организации подобных событий. Стоит напомнить, что с текущего года введен так называемый "туристический налог": каждый гость города обязан платить минимум 100 рублей в сутки за проживание в гостиничном номере. Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России", предложил увеличить налоговую ставку для бизнес-туристов, которые составляют порядка 10% от общего числа приезжающих.

Бизнес-туристам интересны эксклюзивные мероприятия, и мы должны быть готовы удовлетворить этот спрос. Например, китайские партнеры неоднократно заявляли о своем желании посещать такие события. Нам необходимо учитывать этот запрос и развиваться в данном направлении, подчеркивает Дмитрий Панов.

Также около 3,7% туристов (более 400 тысяч человек) приехали в Петербург ради участия в различных фестивалях и культурных мероприятиях. Основной же поток гостей составляют те, кого интересует культурно-познавательный туризм, — это более половины всех туристов. Специально для них в городе создаются новые уникальные проекты. Одним из таких проектов станет первый в России Музей бомжей, открытие которого запланировано на апрель. Создатели музея утверждают, что экспозиция посвящена исследованию феномена бродяжничества сквозь призму истории, социологии и антропологии. Экспозиция сосредоточена на судьбах реальных людей, представляющих разные исторические периоды. Самый ранний экспонат датируется XIV веком, когда бездомных называли "калики перехожие". Посетителям предложат погрузиться в атмосферу различных эпох, начиная с послепетровских времен, когда встречались каторжники и разбойники, заканчивая концом XX века, когда образ советского бича сменился образом бомжа 90-х годов. Коллекция собиралась более года различными способами. Здесь будут представлены экспонаты как материальной, так и нематериальной природы, делится Антон Бородин, основатель музея.

Для любителей традиционной культуры и массовых мероприятий в предстоящем весеннем сезоне также подготовлено немало интересных событий. Заместитель председателя комитета по развитию туризма Илья Баннов рекомендует посетить Фестиваль ледоколов, который пройдет накануне летнего сезона. Это семейное мероприятие позволит гостям подняться на борт настоящих ледокольных судов.

В дополнение ко всему, в мае в городе состоится ряд праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха на майские праздники.

Фото: Piter.TV