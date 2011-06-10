Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха на майские праздники

Весной туристы стремятся в Северную столицу.

Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" выяснили, что Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Северная столица традиционно лидирует среди городов, которые выбирают для поездок на поезде. Стоимость железнодорожных билетов в Петербург начинается от 3,9 тысячи рублей.

Кроме Петербурга, в топ-3 самых востребованных направлений вошли Казань и Нижний Новгород. Эти города привлекают туристов богатой культурной программой, историческими достопримечательностями и удобной транспортной доступностью.

Среди зарубежных направлений лидером по популярности стал Минск. Также россияне часто выбирают поездки в Гагру, а среди авиационных маршрутов предпочтение отдают Калининграду и Минеральным Водам.

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Фото: Piter.TV