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В Ленинградском зоопарке раскрыли особенности сна полосатых мангустов

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Как и люди, они любят спать в обнимку.

Тихий час у полосатых мангустов проходит по-особенному. Киперы Ленинградского зоопарка поделились видеозаписью, на которой ясно видно, что сон для этих животных является не только физиологической потребностью, но также и средством укрепления социальных связей.

Для полосатых мангустов это не только отдых, но и важный ритуал. Такими "объятиями" маленькие хищники показывают доверие и укрепляют социальные связи.

Ленинградский зоопарк

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Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, мангусты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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