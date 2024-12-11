В Ленинградском зоопарке раскрыли особенности сна полосатых мангустов

Как и люди, они любят спать в обнимку.

Тихий час у полосатых мангустов проходит по-особенному. Киперы Ленинградского зоопарка поделились видеозаписью, на которой ясно видно, что сон для этих животных является не только физиологической потребностью, но также и средством укрепления социальных связей.

Для полосатых мангустов это не только отдых, но и важный ритуал. Такими "объятиями" маленькие хищники показывают доверие и укрепляют социальные связи. Ленинградский зоопарк

Ранее на Piter.TV: Врач-аллерголог рассказал, какие цветы лучше не дарить на 8 марта.

Видео: Ленинградский зоопарк