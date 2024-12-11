Врач-аллерголог рассказал, какие цветы лучше не дарить на 8 марта

Среди неочевидных возбудителей аллергии он в том числе выделил бижутерию и сладости.

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал "Вечернему Петербургу" об опасности, которую несут с собой цветы, шоколад и украшения – традиционные подарки на Международный женский день.

Из цветов, которые обычно дарят, самым аллергенным является мимоза (ботаническое название — акация серебристая). Другие популярные декоративные растения — тюльпаны, розы, гвоздики, лилии, ирисы — не особо аллергенны. Они не относятся к ветроопыляемым растениям, соответственно, пыльцу в большом количестве в воздух не выделяют. Сама пыльца в этих цветах достаточно тяжелая, ее созревшие зерна быстро падают там же, находится цветок. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Болибок также отметил, что помимо аллергии на цветочную пыльцу, может быть неприятие самого запаха цветов. В связи с этим следует быть осторожным с выбором особо пахучих растениях – роз, гвоздик и лилий.

Сам запах цветов, кстати, может вызывать не только аллергическую реакцию, но и вазомоторный ринит. Это близкая к аллергии реакция, при которой нет аллергического воспаления, но присутствует отек носа, сильная заложенность. Кроме того, сильный запах цветов может вызывать мигрень. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Но не только цветы могут вызывать аллергическую реакцию. Врач выделяет пищевую аллергию, которая может быть спровоцирована в том числе шоколадом или различными сладкими начинками.

Например, аллергическую реакцию могут спровоцировать арахис, который входит в состав сладостей, лесной орех (лещина). Кстати, скоро начнется период цветения орешника, и если у человека есть аллергия на пыльцу ореха, то она будет и на сами орехи. Если планируете на праздник сходить в ресторан, стоит помнить, что, какая-то экзотика, морепродукты (креветки, кальмары) — тоже достаточно мощные аллергены. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Предостережая мужчин от покупки духов и косметики как возможных возбудителей аллергии, Болибок предлагает вместо этого подарить женщине подарочный сертификат.

Сейчас в связи с тем, что идет постоянная смена брендов, новые появляются вместо привычных, к сожалению, могут быть достаточно серьезные аллергические реакции — кожные, респираторные — на какие-то косметические продукты, которые человек ранее не использовал. Владимир Болибок, врач-аллерголог

Ювелирные украшения, на первый взгляд, не представляют опасности для аллергиков – из всех благородных металлов лишь серебро очень редко может спровоцировать аллергию.

Неприятностями может грозить бижутерия, в которой используются неблагородные металлы, особенно никель (самый аллергенный). Кроме того, многие сейчас носят различные гаджеты, браслеты. Если браслет пластиковый или силиконовый, но у него никелевая застежка, может появиться аллергическая реакция. Она порой возникает и на какие-то цепочки из неблагородных металлов. И даже на элементы одежды. Обратная сторона какой-нибудь заклепки может прислоняться к открытым частям тела, в результате чего возникает местная аллергическая реакция — это называется контактный аллергический дерматит. Владимир Болибок, врач-аллерголог

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